Материалы дела направили в суд. Именно там определят сумму штрафа для водителя.

На трассе под Мариуполем фура ударилась об отбойник и едва не вылетела с моста – падение предотвратил кузов, удержавший грузовик.

Об этом пишет сайт 0629 и говорится в сюжете Суспільного.

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Во время эвакуации водителя на месте не было. Снимать машину с моста приходилось 10 спасателям со спецтранспортом.

Журналистам сотрудники ГСЧС признались, что это ДТП – сложный случай: ведь точно оценить, насколько стабильным является автомобиль, свисавший на прилегающую дорогу, было невозможно.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Донецкой области Ольги Артюховой, причиной ДТП могла стать обледеневшая дорога. Она уточняет, что жизнь водителя спасло колесо, которое не дало фуре полностью упасть.

"Водитель не пострадал. Во время общения с ним патрульные не обнаружили признаков алкогольного или наркотического опьянения. На виновника составили два протокола за совершение ДТП и повреждение дорог и сооружений», – отметила пресс-секретарь.

Материалы дела направили в суд. Именно там определят сумму штрафа для водителя.

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Автор: Яна Ставская