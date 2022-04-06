Саша как раз был у бабушки в Вышгородском районе, когда начались осада и бомбежки русскими войсками.

Четырехлетнего Сашу, пропавшего еще в середине марта во время боевых действий под Вышгородом, нашли мертвым.

Об этом в Instagram сообщила его мать Анна Яхно.

Несколько недель общественность искала мальчика под Киевом, к поискам присоединились даже украинские знаменитости.

Саша как раз был у бабушки в Вышгородском районе, когда начались осада и бомбежки рашистами.

Из-за разрушенных мостов и заблокированных российскими войсками дорог люди остались заблокированными.

Во время эвакуации через реку одна из лодок, на которой был Саша, до берега не доплыла.

"Сегодня мы нашли тело Сашеньки. Я благодарю каждого, кто верил, кто помогал в поисках, благодарю каждого за ваши молитвы и веру, благодарю за поддержку. Благодаря вам мой сыночек встретился со мной. Сашенька, наш маленький ангел уже на небесах. Сегодня его душа обрела покой", - написала Анна Яхно.

2 апреля стало известно об освобождении всей Киевской области от российских оккупантов. Из-за неудачного наступления на столицу и больших потерь в живой силе и технике рашисты были вынуждены отступать в сторону Беларуси.

Впрочем, как отмечает Генштаб, указанные войска перегруппировывают для ударов по Донбассу и прорыва в сторону южных регионов.

Только в Гостомеле, который с первых дней вторжения РФ был под оккупацией россиян, пропавшими без вести считаются по меньшей мере 400 человек.

В Буче русские жестоко убивали гражданских прямо на улицах, некоторых удалось похоронить в братских могилах. Специалисты занимаются идентификацией погибших.

Информацией о пленных и пропавших без вести украинцах можно найти на сайте омбудсмена Людмилы Денисовой.

В сети Facebook есть группа "Поиск людей во время войны", где публикуют фото и данные пропавших людей.

Сообщить о том, что близкий человек пропал или погиб, можно уже сейчас по номеру 1648 или номеру (044)287 81 65 для звонков из-за границы.

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