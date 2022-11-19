На сегодня в Кривом Роге такая ситуация ничем не хуже, чем в Киеве.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о планах по сокращению комендантского часа, отмене запрета продажи алкоголя и по установке елки.

Вилкул сообщил в Telegram, что хочет сократить комендантский час - сегодня с 22:00 до 5 утра, а планируется сделать с 23:00 до 5 утра.

Также предлагает отменить запрет на продажу алкоголя в Ингулецком районе и некоторых общинах Криворожского района.

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Вилкул отметил, что в этом году центральную елку не будут устанавливать елку в парке Героев и большую елку на проспекте Почтовом также. При этом отметил, что не возражает, если районы, микрорайоны, предприятия захотят поставить свои небольшие елки.

"Наши дети заслуживают праздника. Так что полная демократия, установление - на усмотрение жителей", - добавил он.

Вилкул отмечает, что на сегодня в Кривом Роге такая ситуация ничем не хуже, чем в Киеве - остается лишь угроза ракет и дронов-камикадзе.

Он предлагает после новогодних каникул позволить школам, детским садикам, ДЮСШ, музыкальным школам, Дворцам культуры и другим учреждениям перейти в режим офлайн, но только тем, у кого есть хранилища и укрытия.

"И только на количество детей и работников, не превышающее количество мест в укрытиях. При этом каждое отдельное заведение или клас самостоятельно решают какой режим работы выбрать – онлайн или офлайн, путем реального голосования родителей. Причем с подписями. Вы будете иметь возможность высказать свое мнение, но и взять на себя ответственность", - отметил он.

Обстрелы Днепропетровщины: что известно

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог.

3 ноября РФ ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

Прошлой ночью оккупанты обстреляли Никопольский район и сам Никополь.

9 ноября руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о взрывах в городе Кривой Рог и Криворожском районе.