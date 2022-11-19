Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о планах по сокращению комендантского часа, отмене запрета продажи алкоголя и по установке елки.
Вилкул сообщил в Telegram, что хочет сократить комендантский час - сегодня с 22:00 до 5 утра, а планируется сделать с 23:00 до 5 утра.
Также предлагает отменить запрет на продажу алкоголя в Ингулецком районе и некоторых общинах Криворожского района.
Вилкул отметил, что в этом году центральную елку не будут устанавливать елку в парке Героев и большую елку на проспекте Почтовом также. При этом отметил, что не возражает, если районы, микрорайоны, предприятия захотят поставить свои небольшие елки.
"Наши дети заслуживают праздника. Так что полная демократия, установление - на усмотрение жителей", - добавил он.
Вилкул отмечает, что на сегодня в Кривом Роге такая ситуация ничем не хуже, чем в Киеве - остается лишь угроза ракет и дронов-камикадзе.
Он предлагает после новогодних каникул позволить школам, детским садикам, ДЮСШ, музыкальным школам, Дворцам культуры и другим учреждениям перейти в режим офлайн, но только тем, у кого есть хранилища и укрытия.
"И только на количество детей и работников, не превышающее количество мест в укрытиях. При этом каждое отдельное заведение или клас самостоятельно решают какой режим работы выбрать – онлайн или офлайн, путем реального голосования родителей. Причем с подписями. Вы будете иметь возможность высказать свое мнение, но и взять на себя ответственность", - отметил он.
Обстрелы Днепропетровщины: что известно
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог.
3 ноября РФ ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.
Прошлой ночью оккупанты обстреляли Никопольский район и сам Никополь.
9 ноября руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о взрывах в городе Кривой Рог и Криворожском районе.