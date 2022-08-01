Через сервис государство будет помогать украинцам собирать информацию о детях.

В Украине заработала информационная платформа "Дети войны". Она будет помогать родителям и правоохранительным органам собирать информацию о детей, которые пострадали во время войны, в частности, пропали без вести или были незаконно депортированы в Россию.

Об этом во время брифинга рассказала уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Отмечается, что из-за обстрелов и постоянных боевых действий оккупантов количество детей, физически страдающих от войны, ежедневно увеличивается: 684 - ранены, 358 - погибли, 197 - пропали без вести и по меньшей мере 5703 - нелегально депортированы в Россию. По словам Герасимчук, по состоянию на 28 июля правоохранители нашли 3833 детей, еще 47 - вернули из депортации.

"Этот портал создан как инструмент поиска детей, их спасения и освобождения из мест принудительного перемещения или депортации. Информация, размещенная здесь - это наглядное свидетельство геноцида украинских детей и преступлений против человечности, которые армия России ежедневно совершает против украинского народа", - подчеркнула она.

Добавляется, что платформа имеет две основные функции: информировать и помогать разыскивать детей.

Напомним, ранее СМИ писали, что в РФ подтвердили депортацию 448 тысяч украинских детей.

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