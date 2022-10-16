Родителей ребенка обвинили в невыполнении обязанностей по воспитанию.

Четырехлетнюю девочку, которую разыскивали сегодня с 14:00 в Киевской области, нашли.

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

В сообщении сказано, что полиция Киевщины разыскала малолетнюю Ефросинью Сергиенко.

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"Жертвой преступления девочка не стала. Спасибо всем, кто присоединился к поискам", - сообщает полиция.

Согласно сообщению, правоохранители нашли малолетнюю недалеко от дома.

Отмечается, что в отношении ее родителей ювенальные полицейские составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ч. 1 ст. 184 КУоАП).

Полиция призывает граждан в случае исчезновения ребенка не медлить, а сразу сообщать в правоохранительные органы.

Исчезновение ребенка в Киевской области - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по данным главы полиции Киевской области Андрея Небытова, сегодня, 16 октября, около 14 часов девочка ушла гулять на детскую площадку на улице Черняховского 15, в городе Бровары, и ее местонахождение было неизвестно.

В конце сентября в Офисе генерального прокурора Украины сообщали, что в Украине возросло количество детей, получивших ранения в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По данным правоохранителей, ранены уже 773 несовершеннолетних, а погиб 391 ребенок.

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