При пожаре погибли двое маленьких детей / фото ГСЧС
Сегодня в с. Варваровка, что на Кировоградщине, во время пожара погибли четыре человека, среди которых дети.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Кировоградской области.
Как отмечается, в ходе тушения пожара веранды и вещей домашнего обихода обнаружены тела четырех человек, из них двое детей 2016 и 2018 г. р.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина инцидента выясняется.
Причина пожара пока неизвестна / фото ГСЧС
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