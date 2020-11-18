Среди погибших - двое детей.

Сегодня в с. Варваровка, что на Кировоградщине, во время пожара погибли четыре человека, среди которых дети.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Кировоградской области.

Как отмечается, в ходе тушения пожара веранды и вещей домашнего обихода обнаружены тела четырех человек, из них двое детей 2016 и 2018 г. р.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина инцидента выясняется.

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Автор: Екатерина Лиманская