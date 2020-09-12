Вечером 2 сентября в городе Украинка группа лиц устроила стрельбу в кафе, три человека получили ранения. В полиции заявили, что конфликт, который перерос в стрельбу, возник на почве бытовых отношений.

Полицейские задержали гражданина РФ, подозреваемого в причастности к стрельбе в городе Украинка Киевской области 2 сентября.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области 32-летний иностранец уже имел проблемы с законом и подозревается в том, что был основным организатором конфликта, в результате которого произошла стрельба возле кафе.

Оперативники задержали злоумышленника в Киеве, где он скрывался от правоохранителей.

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Как сообщалось, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроили конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

Установлено, что именно этот человек прибыл из столицы и во время инцидента из травматического оружия ранил двух жителей Украинки, за жизни которых в дальнейшем боролись врачи.

Сейчас иностранец задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Меру пресечения для задержанного изберет суд.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников стрельбы в кафе, продолжаются.

Стрельба в городе Украинка: что произошло

2 сентября вечером в городе Украинка Киевской области группа лиц устроила стрельбу в кафе.

В результате инцидента три человека получили ранения. Люди получили ранения из травматического оружия, но давать объяснения полицейским они отказались.

По факту было начато два уголовных производства по статьям о хулиганстве и сокрытии преступления.

4 сентября начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что конфликт в Украинке возник на почве бытовых отношений.

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Автор: Виктория Токарева