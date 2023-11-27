Ей грозит до шести лет лишения свободы.

В Киевской области 59-летнюю мать-воспитательницу из дома семейного типа обвинили в избиении детей. В полиции Киевской области сообщают, что она совершала психологическое насилие и почти ко всем применяла физическую силу.

Дети рассказали, что воспитательница била 13-летнего мальчика руками и металлической ножкой стола, он успел закрыть голову руками. Также женщина систематически наказывала их, применяя ремень, электрокабель и другие предметы.

На воспитании в этом доме семейного типа находилось семеро детей в возрасте от 9 до 15 лет. Сейчас они проходят медицинский осмотр в больнице. Женщине сообщили о подозрении по части 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Видео содержит сцены жестокости!

Жестокое обращение с детьми: последние новости

Ранее в сети публиковали видео избиения школьника на уроке. Сообщалось, что учитель повалил мальчика на пол и начал бить ногами.

Весной сообщалось, что в Запорожской области женщина избила своего маленького сына за то, что он был капризным во время купания. Она по крайней мере четыре раза ударила его по лицу руками и шнуром.

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