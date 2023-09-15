Момент избиения сняли на видео другие ученики, наблюдавшие за этим процессом.

В Ровенской области учитель на уроке избил ученика. Физическое наказание вышло за все рамки, когда педагог повалил ребенка на пол и начал бить ногами.

Видео избиения опубликовал Instagram-паблик Типичное Березное. Отмечается, что "герой" видео - учитель физкультуры в Хотинском филиале. Заместитель директора филиала Валентина Дударь сообщила, что инцидент произошел 14 сентября на перерыве между занятиями.

Как пишет "Ривне медиа", к руководству заведения никаких обращений от ученика, других участников образовательного процесса и родителей не поступало. Директор отстранил от занятий Физрука и его заменили другим преподавателем. Продолжается служебное расследование.

"Сейчас мы общаемся со свидетелями, родителями и преподавателем по этому случаю", - добавила Дудар.

В комментариях под роликом пользователи отметили, что хорошо знакомы с этим педагогом. Его характеризуют как уравновешенного учителя, который раньше никогда не позволял себе подобного. Другие пользователи отмечают, что сейчас дети способны "довести до ручки" любого.

"Физрука знаю очень давно и с лучшей стороны. Чтобы вывести этого мужчину из себя надо школу с ног на голову перевернуть",

"Ни в коем случае не оправдываю действия "учителя", но это как нужно допечь, чтобы он такое сделал?",

"Он был моим учителем физкультуры, знаю его только с хорошей стороны. В этой ситуации не оправдываю его, но и хорошо знаю поведение современных детей",

- пишут комментаторы.

Подобные скандалы

В начале мая в соцсетях всплыло видео, на котором 52-летняя учительница английского языка Анна Корбин бьется с семиклассником за мяч в помещении школы. Как стало известно, этому предшествовал конфликт. Учительница не пустила в кабинет детей с мячом, которые опоздали на урок, а на перемене пыталась прекратить их игру в мяч, отобрав его. По словам ученика, учительница набросилась на него, хотела копнуть, и била по рукам.

Летом суд признал 52-летнюю учительницу, которая оказалась в эпицентре скандала после драки с учеником в помещении школы, виновной в буллинге в отношении детей.

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