В Киеве госпитализировали женщину, на которую с крыши дома упала снежно-ледовая глыба.
Читайте такжеКиевлян просят держаться подальше от домов: могут падать сосулькиОб этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева в Facebook. Отмечается, что это произошло в Голосеевском районе столицы.
58-летнюю женщину госпитализировали с ушибами поясничного отдела позвоночника и правого плеча.
В центре предупредили, что в понедельник воздух в Киеве прогреется до +5, а уже во вторник температура понизится до -7. Вследствие таких температурных перепадов на крышах домов и на больших деревьях массово образуются сосульки. С новым повышением температуры возникнет риск их падения, так что надо быть осторожным под высотными домами и под деревьями.
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