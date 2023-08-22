В полиции говорят, что начали проверку.

В сети распространили видео конфликта между людьми в военной форме и прохожим в Киеве. Утверждают, что речь идет о работниках военкомата.

На видео можно увидеть, как несколько мужчин в форме останавливают прохожего, один из них хватает его, препятствуя движению. Когда он пытается пройти, то они преграждают ему путь. Свидетели происшествия призывают вызвать полицию, один из них возмущается: "Еще и с пистолетом".

У мужчины в форме можно увидеть в руке пистолет. Когда он идет в сторону гражданского, тот просит не стрелять. В этот момент другой мужчина держит его.

В Нацполиции заявили РБК-Украина, что на место прибыл наряд, всех опросили. По их словам, в результате происшествия никто не пострадал, также никто не писал заявлений. Сейчас они проводят проверку.

Инциденты с работниками ТЦК

Напомним, в сети периодически появляются видео задержаний и вручений повесток прохожим.

Сообщалось, что в Ужгороде майор областного ТЦК избил женщину в присутствии ее мужа-военнослужащего.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уволят всех руководителей областных территориальный центров комплектования и социальной поддержки.

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