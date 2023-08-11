Данное решение было принято на специальном заседании СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии решения уволить всех областных военкомов.

"Провел заседание СНБО. Специальное. Один вопрос ключевой: результаты проверки "военкоматов". Доклады: ГБР, СБУ, МВД, Генеральный прокурор, НАПК, НАБУ. Всего уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов" , 33 подозрения", - рассказал продробности глава государства.

"Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена", - заявил Зеленский.

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Президент выразил убеждение, что вместо этого, военные, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма – именно им можно доверить эту систему комплектования.

Реализовать это решение должен Главком Валерий Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ.

"Вопрос ВВК. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас - проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - анонсировал Зеленский.