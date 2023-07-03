В рамках проверки работы ТЦК и СП во всех регионах Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент.

В средствах массовой информации и социальных сетях распространена информация об отдельных случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП по отношению к гражданам Украины.

В рамках проверки работы ТЦК и СП во всех регионах Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент, сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

"Подчеркну, что все случаи, которые позорят высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные - привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", - написал он.

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Павлюк попросил граждан, которые сталкивались с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП, присылать сведения о таких случаях по указанным контактам.

Избиение майором ТЦК женщины в Ужгороде - детали

В Ужгороде нетрезвый майор областного ТЦК посреди улицы избил женщину в присутствии ее мужа-военного. Инцидент произошел 25 июня на остановке общественного транспорта по улице Котляревская. Об этом рассказала сама пострадавшая, журналистка Татьяна Новак. По ее словам, нападавшим, который нанес ей удары в челюсть и левый висок, является майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК Константин Владимирович Вари.

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