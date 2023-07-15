"Вручение повесток" на одном из видео опровергли сами же военные. Они не исключают, что это могла быть постановка.

В сети в течение последних нескольких суток опубликована серия видео, как утверждают авторы, жестких вручений повесток работниками ТЦК с последующим задержанием.

Речь идет об Одесской, Тернопольской и Днепропетровской области. К примеру, издание "Терміново" пишет о таком случае, произошедшем еще 11 июля, в отношении пассажиров автобуса "Микулинцы-Тернополь".

На видео видно, как группа мужчин в военной форме и с автоматами останавливает транспорт, на что какая-то женщина за кадром возмущается со словами: "Какое вы имеете право останавливать машину?". Вскоре между якобы военным и пассажиром, который пытался в тот момент с сумками вернуться в салон автобуса, вспыхивает конфликт - в ход идут кулаки.

В комментарии ТСН.uа спикер Тернопольской облполиции Сергей Крета заявил, что видео правоохранители видели и уже внесли соответствующие сведения в Единый журнал учета о совершении преступлений и правонарушений. Впрочем, к полицейским никто не обращался.

Отдельно в Telegram "ХДніпро" появилось видео якобы жесткого вручения повесток в Днепропетровской области со стрельбой. На видео несколько мужчин в военной форме преследуют отдыхающего в местном парке и в конце окружают его с оружием. При этом один из "военных" крикнул: "Стреляй по ногам! Мне по**й!". Женщина, которая снимала на камеру схватку, утверждает, что насчитала в тот момент шесть военных. Впоследствии кто-то из мужчин выстрелил в воздух.

Полицейские сейчас проводят проверку и устанавливают всех участников происшествия, сообщила в комментарии ТСН.uа пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская. По данным источников журналистов в МВД, участниками событий были, в частности, и представители ТЦК.

Еще одно видео с якобы "вручением повесток" было опубликовано в одесских Telegram-каналах. На ролике группа мужчин в военной форме сначала бьет какого-то мужчину, а потом пытается затащить его в желтый бус. Впрочем, как подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии ТСН.uа, на кадрах - не сотрудники ТЦК: "На видео - не наше транспортное средство, такого транспортного средства в ТЦК нет, на видео - не сотрудники ТЦК".

Представители военкомата могут вручать повестки где угодно, поскольку в украинском законодательстве перечень мест не указан.

Повестки могут вручать не только должностные лица ТЦК, но и через органы самоуправления, руководителей предприятий - при условии, что было получено соответствующее распоряжение из территориального центра комплектования и соцподдержки.

Повестки должны содержать: ФИО и место жительства гражданина; время и дату прибытия в ТЦК и СП; координаты ТЦК; подпись и печать руководителей ТЦК.

Надлежащим вручением повестки НЕ является оставление ее в почтовом ящике или уведомление граждан о ней по телефону. Более того, сажать человека в авто и везти в военкомат, даже в сопровождении правоохранительных органов, - противозаконно. То есть, вручить повестку на улице - законно, заставлять и везти сразу в военкомат - нет.

Мобилизация в Украине - последние скандалы с вручением повесток

Не так давно в Одессе произошел очередной скандал якобы с военкомами. На улице Грушевской мужчина за рулем во время оживленного автомобильного движения угрожал другим водителям повестками. Свидетели утверждают, что конфликт вспыхнул, когда мужчине сделали замечание из-за опасного маневра на дороге.

А в Ивано-Франковске мужчину от вручения повестки отбивала случайная прохожая. В ролике, который удалось снять "героине", мужчину с заложенными за спину руками уже успели уложить на пузо при попытке вручить повестку.

Кроме того, в сети разошелся скандал из-за возможного применения оружия во время задержания мужчины якобы со стороны представителя ТЦК. Речь идет о случае злоупотребления должностными обязанностями.

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