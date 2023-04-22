Из-за захватчиков мирный человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Херсонской области, подорвавшись на оставленной россиянами взрывчатке, погиб мирный житель.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. "Трагедия произошла на берегу реки Ингулец, между селами Давидов Брод и Белогорка. Там 30-летний мужчина наткнулся на российский взрывоопасный предмет. Он получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В ОВА напомнили, что зоной повышенной опасности являются побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри.

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Как сообщал УНИАН, в городе Снигиревка Николаевской области на противопехотной мине подорвались двое местных жителей. Один из пострадавших доставлен в местную больницу.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Украинские воины прогнали россиян с правобережья региона на левобережную его часть. Не раз сообщалось, что противники, отступая, минировали территорию и различные объекты.

13 апреля стало известно, что вблизи села Тягинка машина с двумя мирными людьми наехала на российскую мину, один человек погиб, а еще один - тяжело травмирован.

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