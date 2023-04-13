Авто в карьере наткнулось на взрывоопасный предмет.

В Херсонской области мужчина подорвался на взрывчатке и получил тяжелые травмы, врачи борются за его жизнь.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. "Вблизи Тягинки на взрывчатке, оставленной россиянами, подорвался мирный житель. 64-летний мужчина наткнулся на взрывоопасный предмет в карьере, который находится за селом", - отметили в ОВА.

Из-за детонации взрывчатки мужчина получил тяжелые травмы. "С ожогами и ранениями лица, рук и ног мужчину госпитализировали в ближайшее медучреждение. Сейчас врачи борются за его жизнь", - говорится в сообщении.

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В результате подрыва на вражеской мине в Херсонской области погиб мужчина. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации.

"Уточнение! Машина с двумя гражданскими наткнулась на российскую мину в карьере вблизи Тягинки. К сожалению, один человек погиб, второй - получил тяжелые травмы", - отметили в ОВА.

Ситуация в Херсонской области - сегодня это стоит знать

Украинские воины прогнали российских захватчиков из правобережной части Херсонской области на левобережную. Уже не раз сообщалось, что враги во время отступления минируют территорию и различные объекты.

В Херсонской области из-за захватчиков не раз раздавались взрывы. В частности, в начале марта стало известно, что в селе Зеленый Гай на взрывчатке, оставленной врагами, подорвался трактор, погиб человек, а еще один - получил ранения.

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