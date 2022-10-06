Речь идет о телах 226 женщин, 260 мужчин, 19 детей и 29 людей, чей пол не установлен.

На деоккупированной части Харьковской области обнаружили тела 534 убитых российскими оккупантами гражданских людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил во время онлайн-брифинге.

"К большому сожалению, мы уже зафиксировали и изъяли на деоккупированных территориях тела 534 гражданских, из которых – 226 женщин, 260 мужчин, 19 детей (у 13 из них пол не установлен) и 29 человек – это останки, пол пока не установлен", - сказал Болвинов.

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Он сказал, что это с учетом массового захоронения в городе Изюм, где было изъято 447 тел.

По его словам, на деоккупированной территории области было обнаружено 22 пыточные российских оккупантов.

Россияне установили временный контроль над городом изюм в начале марта, а со 2 апреля город был полностью оккупирован. В результате интенсивных обстрелов оккупантов инфраструктура города была уничтожена, как и 80% жилой застройки. В течение нескольких месяцев местные жители жили в условиях запугивания и террора, без электричества, воды и газа.

10 сентября Изюм освободили от оккупантов украинские защитники.

Известно, что россияне убивали и пытали мирных жителей Изюма. За полгода оккупации, по данным местных властей, погибло более 1000 местных жителей. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, по масштабам убитых российскими оккупантами людей в Изюме их количество вдвое больше, чем было в Буче на Киевщине.

После освобождения в городе было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные. Среди убитых - женщины и дети, иногда - целые семьи. 99% убитых с признаками насильственной смерти. У убитых были веревки на шее, переломы конечностей, огнестрельные ранения и ампутации.

Символом трагедии в Изюме стала фотография убитого мужчины с сине-желтыми браслетами. Они принадлежат бойцу 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сергею Сове, который считался без вести пропавшим с 19 апреля, его искали в течение 5 месяцев, но безрезультатно.

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