В Харьковской области мужчина подорвал себя гранатой
В Харьковской области 62-летний мужчина подорвал себя гранатой.
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Как информирует Отдел коммуникации полиции Харьковской области, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв.
В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.
В настоящее время установлено, что мужчина проживал вместе с женой. Из-за болезни он имел постоянные расстройства здоровья, а сегодня совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке.
Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики борются за его жизнь.
Следователем решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
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