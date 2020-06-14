В Харьковской области мужчина подорвал себя гранатой

По предварительным данным полиции, житель Изюмского района пытался покончить с собой из-за проблем со здоровьем.

В Харьковской области 62-летний мужчина подорвал себя гранатой.

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Как информирует Отдел коммуникации полиции Харьковской области, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв.

В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.

В настоящее время установлено, что мужчина проживал вместе с женой. Из-за болезни он имел постоянные расстройства здоровья, а сегодня совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики борются за его жизнь.

Следователем решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

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