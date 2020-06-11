В Харьковской области пьяный мужчина подорвал себя гранатой и погиб
В Харьковской области мужчина подорвал себя гранатой, в результате чего погиб.
Детали инцидента, который произошел накануне вечером в пгт Краснопавловка, рассказали в пресс-службе полиции области.
После получения информации о взрыве на место прибыли полицейские и взрывотехники.
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"Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой. Мужчина от полученных травм погиб. Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор жилого дома.
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