В Харьковской области пьяный мужчина подорвал себя гранатой и погиб

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Харьковской области мужчина подорвал себя гранатой, в результате чего погиб.

Детали инцидента, который произошел накануне вечером в пгт Краснопавловка, рассказали в пресс-службе полиции области.

После получения информации о взрыве на место прибыли полицейские и взрывотехники.

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"Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой. Мужчина от полученных травм погиб. Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор жилого дома.

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