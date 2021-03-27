Полиция открыла против женщины уголовное производство.

В Харьковской области мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзале.

Читайте такжеВ Харькове возле больницы нашли тело младенца, который пролежал там несколько месяцевКак сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 41-летняя женщина родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила его в яму.

«Информация о происшествии поступила в Лозовский районный отдел полиции 27 марта в 6:48. Заявительница сообщила, что в пгт. Панютино в яме туалета на станции плачет ребенок», - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС достали младенца, завернутого в целлофановый пакет. Состояние здоровья новорожденного мальчика тяжелое, его доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Полицейские установили личность матери мальчика. Женщине 41 год. У нее есть муж и четверо детей. В настоящее время злоумышленница находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса ("оставление матерью новорожденного ребенка в опасности"). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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Автор: Надя Пришляк