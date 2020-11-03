В полиции отметили, что результаты алко - и наркоэкспертизы водителя еще неизвестны.

В Черновцах правоохранители нашли пакетик с каннабисом в салоне автомобиля Renault, который вчера снес ворота и врезался в здание центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Читайте такжеВ Черновцах автомобиль протаранил ворота и стену университета имени Федьковича (фото, видео)Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

По информации правоохранителей, в автомобиле 32-летнего черновчанина, который спровоцировал ДТП, нашли пакетик с каннабисом. Как отметили в пресс-службе, сейчас результаты алкогольной и наркологической экспертизы водителя еще неизвестны.

В настоящее время водитель находится в больнице с разрывом селезенки.

Также в полиции отметили, что в настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Автопроисшествие на территории университета в Черновцах: что известно

Вечером 2 ноября в Черновцах водитель легкового автомобиля Renault на большой скорости протаранил ворота центрального корпуса Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, проехался по его территории и допустил лобовое столкновение со стеной здания вуза.

Виновником ДТП оказался 32-летний житель Черновцов. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «разрыв селезенки».

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Автор: Николай Кобылюк