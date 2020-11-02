В Черновцах водитель легкового автомобиля Renault сегодня вечером на большой скорости протаранил ворота центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, проехал по его территории и допустил лобовое столкновение со стеной центрального, пятого корпуса.
Как передает с места события корреспондент УНИАН, автопроисшествие произошло примерно в 17:20.
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По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля, двигаясь по улице Университетской, на большой скорости врезался в кованые ворота ЧНУ. Далее он, не сбавляя скорости, проехал по дорожке из щебня и допустил столкновение со стеной пятого корпуса.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа.
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича: справка
Центральный корпус Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича (бывшая резиденция митрополитов Буковины и Далмации) считается одним из главных украшений Черновцов и Черновицкой области. В июне 2011 года комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о включении в список Всемирного культурного наследия центрального корпуса университета.
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