Один из работников получил телесные повреждения.

На одном из контрольно-пропускных пунктов в Черновицкой области двое мужчин с топорами напали на работников ТЦК и СП, а также разбили окна в их автомобиле.

Как сообщает полиция области, инцидент произошел 7 марта в селе Плоская Вижницкого района возле КПП "Горлеча".

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК и СП. В дальнейшем, выполнив маневр разворота, мужчина остановился и ударил обухом его в предплечье. Другой злоумышленник также нанес удар обухом топора в плечо военнослужащему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работник ТЦК получил телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Кроме того, мужчины повредили лобовое стекло и боковые окна в автомобиле работников ТЦК и скрылись.

Полицейские разыскали нападавших. Ими оказались 28-летний и 43-летний жители Вижницкого района. Они задержаны. Начато расследование по факту хулиганства.

Работники ТЦК уже не ходят с повестками по домам - в чем причина

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что сейчас сотрудники центров практически не ходят с повестками по домам военнообязанных, ведь часто место регистрации не совпадает с реальным адресом их проживания.

Поэтому работники ТЦК общаются с людьми в общественных местах - на улицах, блокпостах. Также к процессу мобилизации пытаются активнее привлекать работодателей и органы власти.

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