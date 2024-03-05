Представитель Полтавского областного ТЦК объяснил, что многим нужен толчок в армию.

Украинцам вручают повестки не только на улицах и по месту жительства. В целом искать украинцев по домам утратило смысл, ведь часто их место регистрации не совпадает с реальным адресом проживания.

Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин Telegraf, объясняя, как изменилась тактика Украины относительно форм оповещения населения.

Майор пояснил, что люди прибегали к хитростям, пытаясь избежать повестки, и в мирное время: не открывали дверь, родные говорили, что такой то такой то здесь не живет, отказывались предоставлять обновленные данные о человеке и тому подобное.

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"Ок, человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП дома, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т.д.", - пояснил логику ТЦК Истомин.

По его словам, многие граждане воспринимают повестку как толчок. Иногда украинцы даже сами просят ее у ТЦК, отметил Истомин. "Не раз слышал от них: "Я ждал повестку, но сам не шел"", - вспомнил он.

Сейчас ТЦК пытается активнее привлекать работодателей и органы власти к процессу мобилизации. Один из методов - передача повесток на предприятия. Документ руководитель обязан передать подчиненным, уточнил майор.

"Сегодня наши сотрудники практически не ходят по месту проживания граждан, поскольку в этом немного смысла", - акцентировал он.

В то же время, чтобы избежать манипуляций со стороны общества, уполномоченные давать повестки лица имеют с собой так называемые "бодикамеры". Поэтому в случае конфликтов, можно будет показать четкую картину с обеих сторон и защитить в глазах нации авторитет ТЦК, пояснил Истомин.

По его словам, большинство скандалов, которые распространялись по сети, имели манипулятивный характер: это были действия, вырванные из контекста, где показывают только плохой финал истории. Обычно такие ролики сопровождаются надписями, что работник ТЦК сделали что-то не так, но по самому материалу ничего до конца не ясно, заявил спикер.

Он напомнил, что подобные подрывы мобилизационных процессов "играют" на руку врагу. "Он будет использовать любые поводы для дискредитации. Как реальные, так и вымышленные, постановочные. Россияне с самого начала расшатывают тему мобилизации. И, к сожалению, это имеет влияние на настроения украинцев", - резюмировал он.

Военный высказался о мобилизации и доплатах

Напомним, сейчас Украина пытается повысить мотивацию украинцев воевать и записывать в армию финансовыми выплатами. Накануне профильный комитет Рады одобрил ежемесячные премии для военных за уничтоженную технику РФ и другие достижения.

В то же время некоторые военные отмечают, что Украина должна повышать выплаты конкретно тем военным, которые сейчас на передовой и сами пошли в армию. То есть награда для добровольца должна отличаться от награды мобилизованного, заявил офицер ВСУ Лапин.

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