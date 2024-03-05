В частности, лично прийти и обновить данные, сделать это в ЦНАПе или же зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК.

Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжает работу над законопроектом по мобилизации и демобилизации и считает, что граждане должны иметь право подавать свои данные в территориальные центры комплектования различными способами.

По словам заместителя председателя Комитета Егора Чернева, рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК. В частности, как он отметил, это лично прийти и обновить данные, сделать это в ЦНАПе или зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК.

"Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны стать на учет и выполнять свой воинский долг", - отметил парламентарий.

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Также он сообщил, что сейчас в отношении "уклонистов" обсуждаются три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках. Комитет не поддержал идею блокировки счетов, так как не считает ее реальной действенной нормой.

Новый закон о мобилизации - главные новости

7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449) поддержало 243 народных депутата (при необходимых минимум 226).

К законопроекту о мобилизации внесли более 4200 правок. Часть предложений отклонили, но некоторые все же остались, в том числе, что касалось уклонистов. Во втором чтении депутаты планируют принять закон в марте.

Ранее на вопрос, когда законопроект передадут на голосование в Верховную раду, Чернев ответил: "Мы надеемся, что за неделю мы справимся с этим законопроектом. Сегодня еще секретариат работает, им надо где-то 1-2 дня. И там уже мы как комитет будем рассматривать эти правки. Мы не думаем, что это займет недели, но дни точно".

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