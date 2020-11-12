Чиновник требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса.

Правоохранители уличили в вымогательстве 630 тыс. грн голову одной из объединенных территориальных общин Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Согласно материалам следствия, чиновник требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса, подписание актов выполненных работ и обеспечение перечисления средств за выполнение работ, предусмотренных договором.

Председатель ОТГ задержали на «горячем» во время получения им 630 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Автор: Тамара Отовская