Правоохранители уличили в вымогательстве 630 тыс. грн голову одной из объединенных территориальных общин Черниговской области.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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Согласно материалам следствия, чиновник требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса, подписание актов выполненных работ и обеспечение перечисления средств за выполнение работ, предусмотренных договором.
Председатель ОТГ задержали на «горячем» во время получения им 630 тыс. грн.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
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