Полиция объявила план перехвата, злоумышленник не справился с управлением и столкнулся с деревом.

Под Черниговом в ДТП погиб мужчина, который похитил автомобиль у таксиста.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ ЧП в области.

Вечером 28 ноября в Черниговский отдела полиции поступила информация, что клиент местного таксиста завладел его автомобилем Renault Kangoo.

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Черниговский таксист приехал по вызову на улицу Днепровскую. В автомобиль сел мужчина, который попросил подождать девушку, а через минуту достал стеклянную бутылку, ударил по голове водителя, выбросил его из автомобиля, а сам сел за руль и скрылся. Правоохранители объявили план перехват. Ориентировка с подробным описанием автомобиля была разослана всем полицейским Черниговщины и смежных областей.

Спустя несколько часов наряд полиции заметил это авто на выезде из Чернигова. На требование правоохранителей остановиться водитель не реагировал. Наоборот, он продолжал движение на большой скорости.

В пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района правонарушитель не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Полицейские установили личность водителя, им оказался житель Чернигова 1987 года рождения.

На настоящее время ведется расследование в рамках части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством.

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Автор: Ирина Синельник