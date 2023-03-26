Потерпевший с неизвестной целью собирал противопехотные мины "Лепесток".

25-летний житель Херсонской области получил тяжелые ранения из-за подрыва на противопехотной мине "Лепесток", которую оставили российские оккупанты. На этой неделе в регионе зафиксировали еще 5 случаев подрыва гражданских.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, с ранениями обеих верхних конечностей и живота 25-летнего пострадавшего госпитализировали в ближайшее медучреждение. Для дальнейшего лечения мужчину планируют перевести в Кривой Рог.

"По словам очевидцев, в поле вблизи села Ищенко пострадавший собирал "Лепестки". Одна из мин сдетонировала у него в руках", – рассказали в ОВА.

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В ОВА также напомнили, что трогать взрывчатку запрещено, и в случае ее обнаружения необходимо отойти на безопасное расстояние и известить о находке спасателей или полицейских.

Минная опасность на Херсонщине - что стоит знать

Освобожденная часть Херсонщины, как и другие деоккупированные территории, обильно усеяна взрывоопасными предметами. Несмотря на постоянные предупреждения и призывы быть осмотрительными, жители региона травмируются и погибают в результате детирования. В феврале, к примеру, сразу несколько человек подорвались на минах. Пострадали от взрывчатки и четверо пиротехников ГСЧС.

На прошлой неделе житель области, который наткнулся на мину в лесу, потерял ногу. На этой неделе зафиксировали еще пять случаев подрыва мирных людей на российской взрывчатке.

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