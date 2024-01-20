Двое из них были местными жителями.

Сегодня утром в полицию Полтавской области поступило сообщение, что в трех населенных пунктах, вероятно, от переохлаждения на улице погибли три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Полтавской области. Отмечается, что мертвых людей обнаружили в поселке Диканька, в селах Мушты и Марковка Полтавского района.

По информации правоохранителей, в поселке Диканька на улице был обнаружен мужчина в возрасте 70-75 лет, без признаков жизни. "Его тело следователям полиции направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Также полицейские принимают меры по установлению личности умершего", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что в селе Мушты Решетиловской общины обнаружена на улице 44-летняя местная жительница без признаков жизни. "Для установления причины смерти ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства трагедии выясняет следствие", - сказано в сообщении.

Третий случай смерти зафиксирован в селе Марковка Терешковской территориальной общины. Во время выезда на место происшествия полицейские обнаружили вблизи местного магазина мертвого местного мужчину 1985 года рождения. Его тело также направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

"По предварительной информации, есть предположение, что во всех трех случаях смерть, вероятно, наступила из-за переохлаждения. Поэтому призываем граждан соблюдать меры безопасности во время пребывания на улице, особенно в зимний период. Учитывайте погодные условия и берегите себя от переохлаждения", - сказано в сообщении.

При этом в полиции отмечают, что, по данным Полтавского областного центра по гидрометеорологии, в области в течение 20-23 января наблюдается температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, ночью снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

В ноябре жертвами непогоды также стали три украинца

В конце ноября 2023 года на улицах Одессы нашли трех погибших, которые вероятно стали жертвами непогоды.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области отметили, что инцидент случился в Приморском районе города. Были назначены соответствующие экспертизы.

В пресс-службе отмечали, что внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, поэтому по одной из версий - люди погибли из-за переохлаждения.

По факту этих событий открыты уголовные дела по ст. 115 (умышленное убийство) УК.

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