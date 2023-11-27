Причины смерти устанавливаются, вероятно пострадавшие замерзли.

На улицах Одессы нашли трех погибших, которые предположительно стали жертвами непогоды. Как подтвердили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в городе обнаружены тела трех погибших людей.

"Все трое - в Приморском районе города. Сейчас устанавливаются личности людей и причины их смерти. Назначены соответствующие экспертизы", - сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, поэтому по одной из версий – люди погибли из-за переохлаждения.

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Сейчас по факту этих событий открыты уголовные дела по ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

В социальных сетях очевидцы пишут, что мертвого мужчину нашли на автобусной остановке в Щепном переулке, на улице Академика Лазарева — женщину, на Привокзальной площади — еще одного мужчину. Говорится, что погибшие вероятно – бездомные.

Напомним, в Одесской области из-за непогоды застряли в снежных палатках автобусы с пассажирами, машины упало очень много деревьев. В полицию поступило полсотни сообщений о ДТП, больше всего аварий произошло в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях с участием грузовиков и рейсовых автобусов, в частности международного сообщения. Один из автобусов, который двигался из болгарской столицы София в направлении города Измаил, недалеко от села Орловка Ренийской общины съехал в кювет. Также застрял на обочине возле села Новосельское автобус сообщением Бухарест-Одесса, в котором было более 40 пассажиров.

В Одессе из-за непогоды на котельной произошла серьезная авария-упала труба высотой более 100 метров.

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