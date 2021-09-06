Мужчине не нравится, что он не может выспаться после работы.

В Одессе уже пять дней подряд мужчина выгоняет свою жену вместе с их 2-месячным ребенком из дома. Женщина спит на детской площадке, лежа рядом с коляской. Она и ее сын вынужденно ночуют на улице из-за того, что мужчине не нравится плач малыша.

Об этом местные жители сообщили в Telegram-канале "Новости Одессы".

По словам очевидцев, которые не первую ночь видят, что женщина и ее сын спят на улице, ситуация довольно странная. Мужчина выгоняет свою жену вместе с ребенком на улицу, так как он не может выспаться после работы из-за плача малыша. Женщина нашла "убежище" на детском игровом манеже.

Отец семейства настолько устает, что его не тревожит безопасность его маленького сына, который всю ночь спит в коляске на улице. Очевидцы сняли на видео так называемую ночевку. Женщина спит прямо на полу детской площадки, рядом с ней стоит коляска с малышом.

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Автор: Полина Кузенко