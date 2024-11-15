Согласно решению суда, он будет оставаться под домашним арестом до 23 декабря 2024 года.

Народному депутату Украины Николаю Тищенко продлена мера пресечения - круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на только что принятое решение Печерского районного суда Киева.

Во время заседания защитники нардепа просили о замене меры пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест, или же на личные обязательства, чтобы Тищенко мог осуществлять свою работу как депутат.

Однако суд не согласился с аргументами защиты и оставил меру пресечения без изменений. Таким образом, Николай Тищенко будет оставаться под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря 2024 года.

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Дело Николая Тищенко

Как сообщал УНИАН, 25 июня в ГБР сообщили, что нардепу Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего (ч. 2 ст. 146 УК Украины). В сообщении отмечалось, что 20 июня в Днепре группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы потерпевшего - бывшего военнослужащего ВСУ. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения.

Тищенко же обвинил 33-летнего бывшего военного, который находился на улице с маленьким ребенком, в попытке "защитить местную ботоферму".

25 июня Печерский суд удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и применил в отношении Тищенко меру пресечения в виде целолобового домашнего ареста с ношением электронного браслета, за исключением необходимости получения медицинской помощи.

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