Тищенко присутствовал на заседании в Днепре по видеосвязи.

В Днепре 27 января состоялось продолжение подготовительного заседания по делу народного депутата Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи". Политику переизбрали меру пресечения и назначили два месяца круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает "Суспільне".

По информации журналистов, Тищенко присоединялся на заседании по видеосвязи. Также в суд прибыл еще один обвиняемый, бывший поцилейский Богдан Писаренко.

"Прокурор Иван Столяр подал ходатайство о постановлении принятия принятия привода Тищенко в зал суда для участия в судебном заседании. То есть нардеп должен явиться в суд лично. Адвокат нардепа возражает против ходатайства, потому что постановлением Печерского суда Киева Тищенко находился под домашним арестом, поэтому не мог лично явиться в суд. А также имел уважительные причины не являться на судебные заседания. Судья ходатайство прокурора не удовлетворила", - отметили в сообщении.

Видео дня

Кроме того, прокурор просил переизбрать Тищенко меру пресечения, а именно назначить круглосуточный домашний арест, ведь есть риски того, что он может скрываться от правоохранительных органов и угрожать свидетелям. Судья согласовала переизбрание меры пресечения и назначила два месяца круглосуточного ареста.

Что известно о деле Тищенко

Напомним, по материалам Государственного бюро расследований генпрокурор Украины сообщил о подозрении нардепу Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы экс-военного в Днепре. Об этом стало известно 25 июня 2024 года.

В частности, в соцсетях было распространено видео, на котором можно увидеть, как люди в одежде цвета хаки и балаклавах задерживают мужчину в штатском. По данным полиции, мужчину в штатском удерживали и нанесли ему телесные повреждения. Кроме того, появилось видео с началом конфликта, на котором присутствовал нардеп Николай Тищенко.

По информации соцсетей, мужчиной в штатском оказался Дмитрий Мазоха, который служил в спецподразделении Kraken ГУР МО. Позже в Telegram-канале подразделения подтвердили, что в результате столкновения пострадал их бывший военный.

В то же время на своей странице в Facebook Николай Тищенко опубликовал видео, в котором говорится о том, что "во время проведения обысков мошеннических ботоферм на представителей полиции было совершено нападение: нанесены телесные повреждения средней тяжести и разбита боди-камера".

Также сообщалось, что уже в декабре прошлого года Тищенко не явился на суд в Днепре. По словам прокурора, причиной этого стало обращение нардепа в медучреждение в Киеве, где ему предварительно диагностировали ишемическую болезнь сердца.

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