Злоумышленник украл 3 млн гривень донатов на армию и потратил на развлечения.

Мошенник создал клон известного Telegram-канала "Николаевский Ванек" и присвоил донаты на армию.

Как сообщает МВД Украины, 23-летний житель Кривого Рога создал канал в Telegram, полностью копирующий николаевский канал с миллионной аудиторией. Мошенник копировал сообщения о сборе в поддержку ВСУ, менял номер банковской карты или ссылку "банки сборов" и добавлял собственные счета в фейковом канале.

"Поэтому злоумышленник успел присвоить около 3 млн грн. Средства мужчина тратил на собственные нужды и развлечения. Сейчас установлены более сотня человек, осуществивших перерасчеты на карточку мошенника", - рассказали в МВД.

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Сейчас расследование продолжается. Киберполицейские устанавливают других пострадавших от мошеннических действий мужчины.

По данным спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, злоумышленник создал клон Telegram-канала "Николаевский Ванек", который имеет отношение к военным и имеет высокое доверие населения.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители разоблачили преступную группу, которая присвоила более 20 миллионов гривень под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров для военных.

В интернете мошенники предлагали доставку "товара" из-за рубежа и получали подписку за "заказ". Но сразу исчезали после получения денег. Таким образом они присвоили деньги волонтеров и военнослужащих. По данным полиции, более 20 обысков по делу проводили на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей.

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