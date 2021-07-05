Инцидент произошел на центральной площади города.

Житель Николаева разбил окна в здании городского совета на центральной площади города.

Об этом сообщает местный Телеграм-канал, публикуя видео его задержания и "общения" с полицейскими. Судя по кадрам, он был явно недоволен наручниками, доказывал, что не намерен сбегать и даже думал о том, чтобы покурить.

"Голоса говорят, что этого пи***аса надо убить", - заявил он копам после задержания.

По имеющейся информации, мужчина заявил, что разбить окна в мэрии ему "подсказали голоса", которые он слышит.

"Его якобы пугает сосед, который одевает противогаз и тем самым пугает его. А сегодня днём он двумя стеклянными бутылками разбил окна в кабинетах которые относятся к управлению коммунального имущества. Получается, повредил имущество в коммунальном имуществе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе неизвестный стрелял в окно кабинета председателя районного суда. До этого в Харькове мужчина ночью повредил семь припаркованных автомобилей и витрины двух магазинов. Вскоре полиция задержала предполагаемого виновника неподалеку от места происшествия.

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Автор: Юрий Годован