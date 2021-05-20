Полиция открыла уголовное производство.

Неизвестный стрелял в окно рабочего кабинета председателя Приморского районного суда Одессы Сергея Кичмаренко.

Как сообщил УНИАН судья-спикер по уголовной специализации указанного суда Виктор Иванов, отверстие, предположительно, от пули в оконном стекле обнаружено после выходных.

Он отметил, что на место происшествия была вызвана полиция. Эксперт осмотрел место происшествия, и опросил сотрудников.

«У нас больше информации нет», - сказал Иванов.

Здание вышеназванного суда находится на улице Балковской.

В региональном главке Нацполиции УНИАН сообщили, что по вышеназванному факту открыто производство по ч. 1 ст. 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая