Полиция задержала предполагаемого хулигана, он вел себя агрессивно.

В Харькове мужчина повредил семь автомобилей и витрины двух магазинов. Полиция задержала предполагаемого виновника.

Читайте такжеНервы не выдержали: в Сумах мужчина разбил десяток авто, окна банков и магазина (видео)"Сегодня ночью патрульные получили сообщение о хулиганстве на проспекте Гагарина. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина бьет припаркованные автомобили. Патрульные немедленно прибыли на место вызова и неподалеку задержали гражданина, который вел себя агрессивно и совершал хулиганские действия", - рассказали правоохранители.

Полицейские также осмотрели прилегающую территорию и увидели свежие повреждения на семи припаркованных автомобилях и витринах двух магазинов. Далее обстоятельства будут устанавливать следователи.

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Автор: Катерина Комолова