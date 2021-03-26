В Харькове мужчина повредил семь автомобилей и витрины двух магазинов. Полиция задержала предполагаемого виновника.
Читайте такжеНервы не выдержали: в Сумах мужчина разбил десяток авто, окна банков и магазина (видео)"Сегодня ночью патрульные получили сообщение о хулиганстве на проспекте Гагарина. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина бьет припаркованные автомобили. Патрульные немедленно прибыли на место вызова и неподалеку задержали гражданина, который вел себя агрессивно и совершал хулиганские действия", - рассказали правоохранители.
Полицейские также осмотрели прилегающую территорию и увидели свежие повреждения на семи припаркованных автомобилях и витринах двух магазинов. Далее обстоятельства будут устанавливать следователи.
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