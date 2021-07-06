Из здания столичной мэрии частично эвакуировали сотрудников и гражданских лиц, анонимный "подрывник" требует выплатить ему 0,5 биткоина в течение суток.

Из здания столичной мэрии на ул. Крещатик, 36 частично эвакуировали сотрудников и гражданских лиц из-за анонимного сообщения о заложенной взрывчатке.

Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в Facebook, обнародовав письмо анонима.

"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина", - написал Бондаренко.

Он выразил уверенность, что эта "история снова выдумана", но подчеркнул, что жизнь и здоровье людей является приоритетом.

"Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц", - отметил Бондаренко.

"Я требую выкуп в размере 0,5 ВТС на следующий адрес .... Если я не получу выкуп в течение 24 часов, взорву здание", - говорится в обнародованном Бондаренко письме, поступившем в Управление по вопросам обращений граждан сегодня в 14:38.

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Автор: Инна Андалицкая