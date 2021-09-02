Общественники требуют видео с наружных камер наблюдения.

В центре Одессы злоумышленники облили зеленкой памятную доску активисту Игорю Иванову, погибшему во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

Об этом в Facebook сообщил общественник Демьян Ганул.

"Неизвестные сепаратисты облили зеленкой памятную доску десятнику "Правого сектора" Игорю Иванову. Благодаря Иванову, мы с вами живем в мирной Одессе. Игорь даже после смерти не дает покоя местным коллаборантам, которые откровенно ждут РФ", - написал Ганул.

Он призвал Главное управление Нацполиции в Одесской области отреагировать на случившееся, а Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета предоставить видео (с камер наружного наблюдения) акта вандализма. В настоящее время мемориальную доску отмыли.

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В Одессе 2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались провести марш "За единство Украины". Они хотели пройти от Соборной площади в парк им. Тараса Шевченко. Но им помешали представители антимайдана, колонна которых преградила движение участникам марша. В результате начались массовые беспорядки с участием пророссийских и проукраинских активистов. Погибло 48 человек, пострадали более 200.

Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, проукраинские активисты – Игорь Иванов и Андрей Бирюков.

Здесь обустроен своеобразный мемориал с красно-черным флагом. На стене здания, недалеко от которого Иванов был убит, – на углу улиц Дерибасовской и Преображенской (рядом с Греческой площадью) – мемориальная доска.

Автор: Лариса Козовая