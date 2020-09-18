В сквере к депутату подбежали двое парней, которые бросили в него муку и облили зеленкой. Одного из них задержал сам пострадавший.

Депутата Житомирского городского совета от фракции "Оппозиционный блок" Владимира Тычину неизвестные облили зеленкой.

Читайте такжеНардепа от ОПЗЖ Волошина облили зеленкой (фото, видео)Как рассказал депутат корреспонденту УНИАН, сегодня он вместе с местными жителями в сквере высаживал деревья.

«Подошли ребята, один сыпнул муку в глаза, другой что-то сказал, облил зеленкой. Вместе с товарищем удалось поймать одного из нападавших, у него оказалось оружие. Он махал им у меня перед глазами и хотел выстрелить. Как потом мне сказали - это был «пугач». Я уже знаю, кто является заказчиком этого", - заявил Тычина.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области УНИАН сообщили, что на месте происшествия был задержан 19-летний парень, вероятно, причастный к инциденту.

«Около 11:30 очевидцы сообщили в полицию о том, что жителя областного центра, 1973 г. р., облили зеленкой. Установлено, что при посадке деревьев к мужчине подбежали двое парней, которые бросили в него муку и облили зеленкой. Одного из нападавших пострадавшему удалось задержать на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции во время поверхностного осмотра изъяли у 19-летнего парня предмет, похожий на стартовый пистолет. Нападавшего доставили в Житомирский отдел полиции. Также установлена личность другого участника инцидента.

Продолжается установление причин и обстоятельств произошедшего. Предварительная правовая квалификация - ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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Автор: УНИАН