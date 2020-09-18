Депутата Житомирского городского совета от фракции "Оппозиционный блок" Владимира Тычину неизвестные облили зеленкой.
Читайте такжеНардепа от ОПЗЖ Волошина облили зеленкой (фото, видео)Как рассказал депутат корреспонденту УНИАН, сегодня он вместе с местными жителями в сквере высаживал деревья.
«Подошли ребята, один сыпнул муку в глаза, другой что-то сказал, облил зеленкой. Вместе с товарищем удалось поймать одного из нападавших, у него оказалось оружие. Он махал им у меня перед глазами и хотел выстрелить. Как потом мне сказали - это был «пугач». Я уже знаю, кто является заказчиком этого", - заявил Тычина.
В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области УНИАН сообщили, что на месте происшествия был задержан 19-летний парень, вероятно, причастный к инциденту.
«Около 11:30 очевидцы сообщили в полицию о том, что жителя областного центра, 1973 г. р., облили зеленкой. Установлено, что при посадке деревьев к мужчине подбежали двое парней, которые бросили в него муку и облили зеленкой. Одного из нападавших пострадавшему удалось задержать на месте происшествия», - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции во время поверхностного осмотра изъяли у 19-летнего парня предмет, похожий на стартовый пистолет. Нападавшего доставили в Житомирский отдел полиции. Также установлена личность другого участника инцидента.
Продолжается установление причин и обстоятельств произошедшего. Предварительная правовая квалификация - ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
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