Пенсионерка подожгла двери главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области.
Об этом сообщает «Думская».
Инцидент произошел в понедельник, 8 марта, в 7:01 на Ришельевской улице.
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Жительница Одессы облила двери легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Прибывшему на место наряду полиции женщина объяснила свои действия тем, что недовольна мизерной пенсией. У поджигательницы изъяли бутылку с остатками горючего вещества.
Будут ли ее привлекать к уголовной ответственности, пока неизвестно.
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