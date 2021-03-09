Женщина объяснила свои действия тем, что недовольна мизерной пенсией.

Пенсионерка подожгла двери главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Об этом сообщает «Думская».

Инцидент произошел в понедельник, 8 марта, в 7:01 на Ришельевской улице.

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Жительница Одессы облила двери легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Прибывшему на место наряду полиции женщина объяснила свои действия тем, что недовольна мизерной пенсией. У поджигательницы изъяли бутылку с остатками горючего вещества.

Будут ли ее привлекать к уголовной ответственности, пока неизвестно.

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Автор: УНИАН