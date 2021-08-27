Полиция раскрыла леденящее душу преступление, произошедшее в столице.

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который убил и расчленил собственную жену.

Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, 27 августа в полицию Киева обратился местный житель, который обнаружил в квартире своего родственника, расположенной в доме на проспекте Правды, фрагменты тела женщины.

Начальник столичной полиции Иван Выговский сообщил, что во время обыска следователи обнаружили фрагменты тела 40-летней уроженки Черкасской области.

Читайте такжеВ Киеве мужчина зарезал и расчленил мать (фото)"Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ее 35-летний мужчина. Между супругами постоянно возникали ссоры. Во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены. После этого злоумышленник расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру. Еще около недели фигурант жил в этой квартире, но вскоре выехал в город Черкассы", - сказано в сообщении.

"По нашей ориентировке правоохранители Черкасской области меньше чем за три часа задержали подозреваемого. После побега он находился в доме убитой им женщины и пытался совершить самоубийство, но этому помешали полицейские", - отметил начальник полиции Киева.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева следователи готовят сообщение фигуранту о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом месяце в Киевской области 18-летняя беременная дочь поссорилась с матерью и закопала ее труп во дворе.

Автор: Екатерина Гирнык