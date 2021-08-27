В квартире на проспекте Правды в Подольском районе Киева обнаружили фрагменты тела женщины.
Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.
Сообщение о жуткой находке поступило в полицию около 11:40 от родственника владельца дома.
На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы.
Читайте такжеНа Николаевщине поймали убийцу-беглеца из психбольницыПравоохранители осмотрели помещение, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личность женщины, фрагменты тела которой найдены.
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