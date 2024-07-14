Грузовое судно задержали в рамках действующего международного законодательства.

Иностранное судно, которое помогало РФ вывозить из оккупированного Крыма украинское зерно, и было задержано на Дунае, сейчас находится в украинском порту - владельцы, чтобы избежать наказания, прибегают к хитростям, в частности, меняют флаг.

Об этом в телемарафоне сообщил спикер Военно-Морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его данным, иностранное грузовое судно, которое в интересах РФ вывозило из аннексированного Крыма украинское зерно, сейчас находится в одном из украинских портов.

Как уточнил спикер, владельцы подобных судов очень часто прибегают к хитрости. "Они меняют, как флаг страны, к которой относится зарегистрированное судно, так и название, непосредственного владельца, так и команду, капитана. В результате после совершения таких преступлений так же очень трудно найти ответственных. Но в этом конкретном случае информация была оперативно собрана и мы выполняли соответствующие функции в рамках действующего производства", - сказал Плетенчук.

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Он добавил, что задержали судно подразделения, которые подчиняются ВМС ВСУ в своей зоне ответственности.

"Мы это судно задержали установленным порядком, в рамках украинского законодательства, действующего международного законодательства... Другого выбора мы и иметь не могли, потому что нельзя нарушать законодательство, незаконно пересекать украинскую границу и никак за это не нести ответственность", - подчеркнул спикер.

По его словам, какое именно наказание получат соответствующие лица, покажет практика. "Обвинение очень серьезное - незаконное пересечение границы", - добавил представитель ВМС ВСУ.

Задержание российских судов

Подчиненные ВМС ВСУ структуры задержали на Дунае грузовое судно, которое вопреки украинскому и международному законодательству заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях. По данным Lloyd's List, иностранное судно Usko Mfu под флагом Камеруна задержано из-за того, что оно незаконно пересекало границы Украины и перевозило грузы в оккупированный Россией Севастополь и из него. Судно шло из молдавского порта Джурджулешты. Груз - ячмень, пунктом назначения - Суда (Греция).

Впоследствии в СБУ сообщили, что задержали капитана судна, который помогал РФ вывозить из Крыма украинское зерно.

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