По ее словам, командир бригады проявлял бесчеловечное отношение к своим подчиненным.

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы было проведено служебное расследование относительно действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, более года парамедик находилась в зоне ведения боевых действий бок о бок с 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка. Пташка отметила, что за время их сотрудничества командовали бригадой Сухаревский Вадим Олегович и профессионал военного дела Стеценко Максим Александрович.

Однако военнослужащая отметила, что из-за должностных решений и "родственных связей" высшего военного руководства Богдан Шевчук был назначен на должность командира 59 ОМПБр с апреля 2024 года.

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"Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежение жизнью и здоровьем личного состава, действия, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, подавление боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и его, как командира в войне с врагом", - подчеркнула она.

Пташка подчеркнула, что из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука, она была вынуждена прекратить сотрудничество с этой бригадой, однако, по ее словам, не все имеют такую возможность из-за преступных приказов, которые направлены только "на получение дополнительных звездочек этим человеком".

"Прошу принять меры и отстранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе. Военная честь и честь офицера - не пустые слова. По крайней мере такими они не должны быть", - подчеркнула она.

Конфликт в 59 бригаде - что известно

Ранее начальница медслужбы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова сообщила о конфликте в 59 бригаде из-за ненадлежащего качества оказания помощи на уровне медроты. Она отметила, что ее обращение почти проигнорировали.

"Ситуация. Я - начальник медслужбы батальона Вовки Да Винчи - пишу своему "старшему начальнику" комментарий относительно ненадлежащего качества оказания помощи на уровне медроты и сомнения в профессионализме и осведомленности в протоколах одного из анестезиологов стаб.пункта. Старший начальник в лице начальника медицинской службы 59 бригады - целая госпожа майор Алина Евгеньевна Осиевская отвечает на это цитатой со времен вконтакте", - рассказывает парамедик.

После этого Михайлова показала, как именно ответила эта начальница:

"Если долго сидеть у реки, то можно увидеть как по ней поплывут трупы ваших врагов. Восточная мудрость. Хорошего дня и вам".

Активистка добавила, что такие слова можно расценивать как угрозу, поэтому она обратилась к командованию бригады, которое уже отреагировало.

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