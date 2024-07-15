В вопросе будет разбираться рабочая группа, поделился главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на информацию в сети о больших потерях личного состава из-за новоназначенного командира 59 отдельной мотопехотной бригады нашей армии.

"С целью проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины", - отметил он в Telegram.

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Накануне начальница медслужбы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова сообщила о конфликте в 59 бригаде из-за ненадлежащего качества оказания помощи на уровне медроты. Она отметила, что ее обращение почти проигнорировали.

Впоследствии к критике руководства бригады присоединилась защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка". Она заявила, что из-за должностных решений и "родственных связей" высшего военного руководства Богдан Шевчук был назначен на должность командира 59 ОМПБр с апреля 2024 года.

Она призвала президента Владимира Зеленского обратить внимание на эту проблему и провести расследование по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, которые привели к гибели большого количества военнослужащих.

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