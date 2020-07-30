Мешала пить: на Житомирщине мать избила годовалую дочь
В Житомирской области полиция расследует обстоятельства избиения матерью малолетнего ребенка.
Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, сообщение о происшествии в Радомышльское отделения полиции поступило вечером 29 июля.
Отмечается, что в доме была обнаружена девочка в возрасте 1,3 года, с явными признаками избиения. Во время первоочередного осмотра врачи диагностировали у нее синяки и ушибы на лице и голове, уже в больнице, куда срочно госпитализировали девочку - закрытую черепно-мозговую травму.
«Предварительно полицейские установили, что девочку избила нетрезвая мать якобы за то, что ребенок своим плачем мешал ей выпивать», - говорится в сообщении.
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Известно, что ребенок проживает в доме вместе с матерью и ее сожителем, которые имеют пристрастие к алкоголю. Кроме него, на воспитании у 27-летней женщины есть еще четверо малолетних детей, старшей из которых 10 лет.
Отмечается, что указанная семья состоит на учете социальных служб. В течение последних двух лет мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. А ювенальные инспекторы полиции еще в апреле инициировали рассмотрение целесообразности пребывания детей вместе с матерью. Однако решение так и не было принято.
По совокупности этих обстоятельств правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины.
Четверо других детей в настоящее время изъяты из семьи и находятся под присмотром бабушки.
За избиение ребенка матери грозит ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.
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