"Убери камеру или сломаю": полицейские напали на журналиста во время акции протеста под Кабмином

Нападение произошло в прямом эфире.

Журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямой эфир под Кабинетом министров, избили полицейские и сломали его технику.

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Как сообщает hromadske, все это из-за того, что он «стоял на зеленой зоне».

Утром 29 апреля журналист вместе с соведущим Никитой Мекензиным стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Митингующие выступали против утвержденных ограничений во время карантина.

«Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР (подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка - ред.) и сказали покинуть эту территорию. Кутепов пояснил, что имеет «служебную необходимость» снимать с того места, где лучше видно протест. Он также спрашивал сотрудников полиции, почему они должны уйти с этого места, на что полицейские сказали «или забираешь (камеру – ред.), или я сломаю». С этими словами на журналистов напали и вытолкнули из газона. Все это происходило в прямом эфире», – пишет издание.

Отмечается, что после этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, пригрозив, что сломают камеру. Затем ему сломали стабилизатор.

Прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления. Кутепов ожидает от правоохранителей возмещения стоимости поврежденной техники и извинений за нападение.

Как сообщал УНИАН, между людьми и полицией произошли стычки во время акции протеста под Кабмином.