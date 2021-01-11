Во время задержания нарушитель оказал сопротивление и нанес телесные повреждения патрульному.

В Киеве мужчина сломал запястье патрульному полицейскому, который приехал на вызов о домашнем насилии.

Читайте такжеЖитель Днепра застрелил сожительницу, пока чистил ружье (фото, видео)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

В полицию обратилась несовершеннолетняя девушка, которая сообщила, что в квартире на проспекте Правды пьяный отчим ссорится и угрожает физической расправой ей и ее матери.

Для урегулирования конфликта на место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции. Правоохранители пытались прекратить конфликт мирным путем, однако нарушитель на замечания не реагировал, толкал полицейских и вел себя агрессивно.

Поэтому патрульные приняли решение задержать дебошира, надев на него наручники, однако тот оказал сопротивление и ударил правоохранителя, сломав ему запястье.

Следователи задержали 30-летнего уроженца Запорожской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное убийство. Кроме этого, злоумышленник систематически привлекался к административной ответственности за семейное насилие.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Автор: УНИАН