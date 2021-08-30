Участники этого движения напали на полицейских после акции ЛГБТ. Мера пресечения избрана на два месяца.

Приморский районный суд Одессы взял под домашний арест Илью Попкова - лидера одесской организации движения "Традиции и порядок", представители которого 28 августа напали на полицейских после акции ЛГБТ.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, мера пресечения избрана Попкову сегодня вечером.

Прокуратура настаивала на содержании под стражей, однако суд счел возможным отправить его под круглосуточный домашний арест. Мера пресечения избрана на два месяца.

Попкову инкриминируют ч. 4 ст. 345 (Умышленное нанесение телесного повреждения работнику правоохранительного органа, совершенное в составе группы), и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное в составе группы с применением оружия или предмета, предназначенного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ центре Киева пьяные молодые люди разбили лобовое стекло троллейбусаТакже в суде определяют меру пресечения другим подозреваемым, в основном - ночной домашний арест.

В организации "Традиции и порядок" подтвердили, что участники движения из Киева, Харькова и других городов 28 августа в центре Одессы собирали подписи за отмену шествия представителей ЛГБТ, находились возле памятника Дюку де Ришелье, и видели колонну ЛГБТ.

При этом участники движения утверждают, что якобы это правоохранители на них напали, после чего задержали более 60 человек.

"Центр города был перекрыт для отлова наших активистов, неизвестные на белых микроавтобусах безосновательно похищали прямо с улицы людей и везли в райотделы. Произошло похищение наших ребят, которые ехали в автобусе в Киев... Всего было задержано около 60 человек, 14 из которых получили подозрения, а остальные - постановления о совершении административного правонарушения...",- заявили в организации.

Столкновения на акции ЛГБТ в Одессе

Как сообщал УНИАН, 28 августа в центре Одессы в рамках фестиваля КВИР-культуры "ОдессаПрайд-2021" состоялась публичная акция представителей ЛГБТ. По окончании мероприятия группа молодых людей на улице Дерибасовской беспричинно напала на полицейских и нацгвардейцев, которые обеспечивали общественный порядок. В частности, злоумышленники распылили в правоохранителей слезоточивый газ. Пострадали около 30 правоохранителей.

Позже в полиции заявили, что по факту событий внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. В отношении еще 46-ти лиц, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины Об административных правонарушениях.

Автор: Лариса Козовая